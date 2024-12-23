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Мария Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2037-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Замолотчиков Михаил Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Акилина Егорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчиков Александр Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысова Евфимия Козмина, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: Высл. 30.06.50
Примечание / Дополнительно
Высл. 30.06.50
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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