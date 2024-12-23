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Савельева Стефанида Константинова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Савельева Стефанида Константинова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2034-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Ульянов Стефан Иванов
Отец - Ульянов Иван Евфимьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ульянова Елена Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Савельева Стефанида Константинова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ульянов Николай Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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