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Межуев Василий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Межуев Василий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2033-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Гоголев Илия Андреев
Отец - Гоголев Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гоголева Елена Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголева Анна Семенова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Межуев Василий Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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