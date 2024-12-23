Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Александрова

Мария Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Александрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2031-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Мария Александрова
Отец - Власов Александр Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Власова Александра Филиппова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Сергей Гавриилов, состоящий на действительной службе из крестьян (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Матрона Стефанова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.