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Власов Дмитрий Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Власов Дмитрий Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2030-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Татиана Дмитриева
Отец - Власов Дмитрий Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Власова ?? Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Гавриил Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Матрона Стефанова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
имя матери не видно за разворотом страниц
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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