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Николаичева Ксения Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николаичева Ксения Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2029-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Татиана Алексеева
Отец - Николаичев Алексей Ильин, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Николаичева Ксения Стефанова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Мария Стефанова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Николаичев Николай Ильин, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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