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Ларин Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Андрей Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2027-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Ларин Григорий Андреев
Отец - Ларин Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Праскева Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Агрипина Петрова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Михаил Андреев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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