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Антонов Иван Максимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонов Иван Максимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2025-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татьяна Иванова
Отец - Антонов Иван Максимов, из крестьян запасной рядовой (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Анастасия Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Григорий Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонова Праскева Максимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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