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Рожкова Агрипина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожкова Агрипина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2024-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Татиана Иоакимова
Отец - Рожков Иоаким Евтихеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Сергей Иоакимов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожкова Агрипина Иванова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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