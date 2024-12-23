Лебедева Елена Егорова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Лебедева Елена Егорова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2023-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 29.12.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- московская мещанская девица
- Нас. пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата крещения
- 30.12.1901
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 193
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Синицын Василий Иванов
Отец - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Синицына Надежда Антонова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедева Елена Егорова, московская мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Лепихов Василий Михайлов, крестьянин (д. Лешки, Бобровская вол., Епифановский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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