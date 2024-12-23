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Лебедева Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лебедева Елена Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2023-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
московская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
30.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Синицын Василий Иванов
Отец - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Синицына Надежда Антонова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедева Елена Егорова, московская мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Лепихов Василий Михайлов, крестьянин (д. Лешки, Бобровская вол., Епифановский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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