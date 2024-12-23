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Молоткина Анна Адександрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Молоткина Анна Адександрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2022-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Молоткин Василий Иванов
Отец - Молоткин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Молоткина Анастасия ?? (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Корякин Василий Феодоров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Молоткина Анна Адександрова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
отчество матери неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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