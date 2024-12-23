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Лопаева Матрена Степанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лопаева Матрена Степанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2021-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Анисия Александрова
Отец - Леханов Александр Фаддеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Ксения Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Иван Фаддеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаева Матрена Степанова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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