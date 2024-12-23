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Байкова Анна Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байкова Анна Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2017-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 муж
Урожд. - Байков Петр Михайлов
Отец - Байков Михаил Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Наталия Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Сергей Алексеев, запасной (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Анна Ильина, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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