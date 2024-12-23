Байкова Анна Ильина
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Байкова Анна Ильина
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2017-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.12.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 13.12.1901
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 191
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 71 муж
Урожд. - Байков Петр Михайлов
Отец - Байков Михаил Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Наталия Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Сергей Алексеев, запасной (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Анна Ильина, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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