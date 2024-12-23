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Суханов Николай Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Николай Егоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2015-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.12.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.12.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 муж
Урожд. - Суханов Николай Егоров
Отец - Суханов Егор Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Елена Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Семен Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Николай и Анна близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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