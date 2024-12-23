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Русаков Николай Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Николай Иоакимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2012-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.11.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Русаков Николай Иоакимов
Отец - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анна Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Конова Праскева Никанорова, крестьянская жена (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кулагин Василий Иванов, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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