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Кряквина Дарья Степанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кряквина Дарья Степанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2011-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.11.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Митин Георгий Андреев
Отец - Митин Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Митина Пелагея Семенова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Феодор Ильин, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кряквина Дарья Степанова, крестьянская девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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