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Екатерина Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Гавриилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2009-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.11.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.11.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Екатерина Гавриилова
Отец - Колганов Гавриил Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колганова Евдокия Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Евдокия Николаева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Синицын Степан Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выс. 14.07.49
Примечание / Дополнительно
Выс. 14.07.49
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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