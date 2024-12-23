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Сукновалова Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сукновалова Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2008-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.10.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Анастасия Петрова
Отец - Сукновалов Петр Степанов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сукновалова Мария Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальников Никита Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальникова Наталия Иванова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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