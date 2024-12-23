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Ермилов Никанор Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ермилов Никанор Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2003-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.10.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Праскева Никанорова
Отец - Ермилов Никанор Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ермилова Анна Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зернова Елизавета Васильева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппов Константин Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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