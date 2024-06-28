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Андрей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
825-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Гавриил Васильев, крестьянский сын (д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Евтифиева, крестьянская дочь девица (д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Герасим Михайлов, крестьянин (д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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