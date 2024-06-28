Евдокия Александрова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Евдокия Александрова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 824-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.11.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Можайского Лужецкого монастыря штатного служителя дочь девица
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 09.11.1856
- Возраст (лет)
- 26
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 227
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Сергей Ермилов, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Александрова, Можайского Лужецкого монастыря штатного служителя дочь девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Александр Иванов, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Андрей Ларионов, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Алексеев, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Иванов, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.