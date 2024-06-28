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Сергей Ермилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Ермилов
Тип записи
о браке
Номер записи
824-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1856
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Сергей Ермилов, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Александрова, Можайского Лужецкого монастыря штатного служителя дочь девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Александр Иванов, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Андрей Ларионов, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Алексеев, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Иванов, Можайского Лужецкого монастыря штатный служитель (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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