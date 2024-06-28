Семен Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Никифоров

Семен Никифоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семен Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
823-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вера Максимова, крестьянская дочь девица (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Максим Евдокимов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Семен Никифоров, крестьянин (д. Тихоново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Федоров, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Максимов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Федоров, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close