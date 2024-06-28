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Захар Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Захар Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
820-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Фрол Иванов, крестьянин (с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Гаврилова, крестьянская вдова (д. Павлищево, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Ильин, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Васильев, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гавриил Власов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Захар Матвеев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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