Иван Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Иван Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 820-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 28.10.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 28.10.1856
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 225
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Фрол Иванов, крестьянин (с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Гаврилова, крестьянская вдова (д. Павлищево, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Ильин, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Васильев, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гавриил Власов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Захар Матвеев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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