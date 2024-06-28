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Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
820-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.10.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Фрол Иванов, крестьянин (с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталья Гаврилова, крестьянская вдова (д. Павлищево, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Ильин, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Васильев, крестьянин (с-цо Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гавриил Власов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Захар Матвеев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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