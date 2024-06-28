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Иван Платонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Платонов
Тип записи
о браке
Номер записи
818-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.09.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.09.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Савелий Максимов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Аграфена Платонова, крестьянская вдова (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Федоров, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Платонов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Илья Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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