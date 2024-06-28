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Андрей Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
817-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.08.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
19.08.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 224
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Константин Федоров, крестьянский сын (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Матвеева, крестьянская девица (д. Платовка, Игнатьевеская вол., Богородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пушков Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Федоров, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Колосков Иван Михайлов, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Ильин, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Васильев, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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