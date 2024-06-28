Андрей Ильин
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Андрей Ильин
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 817-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 19.08.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 19.08.1856
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 224
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Константин Федоров, крестьянский сын (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Матвеева, крестьянская девица (д. Платовка, Игнатьевеская вол., Богородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пушков Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Федоров, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Колосков Иван Михайлов, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Ильин, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Васильев, крестьянин (сл. Ямская, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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