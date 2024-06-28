Виларион Чернецов
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Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Виларион Чернецов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 816-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 18.07.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- государственного подвижного ополчения урядник
- Дата брака
- 18.07.1856
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 223
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Филипп Константинов, московский мещанин Екатерининской слободы (г. Москва, ) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Васса Иванова, мещанская девица (г. Кашин, Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Агап Константинов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Виларион Чернецов, государственного подвижного ополчения урядник
Свидетель невесты №1 - Иван Федоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Агапов, медынский мещанин (г. Медынь, Калужская губ.)
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