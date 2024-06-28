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Агап Константинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агап Константинов
Тип записи
о браке
Номер записи
816-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.07.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
18.07.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 223
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Филипп Константинов, московский мещанин Екатерининской слободы (г. Москва, ) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Васса Иванова, мещанская девица (г. Кашин, Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Агап Константинов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Виларион Чернецов, государственного подвижного ополчения урядник
Свидетель невесты №1 - Иван Федоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Агапов, медынский мещанин (г. Медынь, Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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