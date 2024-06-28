Агрипина Иванова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Агрипина Иванова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 815-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 30.04.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девка
- Нас. пункт приписки
- д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 30.04.1856
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 223
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Николай Григорьев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Иванова, крестьянская девка (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Данилов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Петр Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антон Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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