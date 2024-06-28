Иван Григорьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Иван Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 813-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 05.02.1856
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 05.02.1856
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 222
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Иван Павлов, крестьянский пасынок (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Петрова, вольноотпущенная крестьянская дочь девица (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Отец невесты - Петр Михайлов, крестьянин (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Андрианов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Александр Иванов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- по жениху указан приемный отец
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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