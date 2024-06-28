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Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
813-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.02.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.02.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Павлов, крестьянский пасынок (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Петрова, вольноотпущенная крестьянская дочь девица (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Отец невесты - Петр Михайлов, крестьянин (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Андрианов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Александр Иванов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
по жениху указан приемный отец
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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