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Наталья Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталья Петрова
Тип записи
о браке
Номер записи
813-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
вольноотпущенная крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.02.1856
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Павлов, крестьянский пасынок (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Петрова, вольноотпущенная крестьянская дочь девица (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Отец невесты - Петр Михайлов, крестьянин (д. Красный Стан, г-жи Майковой, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Андрианов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Александр Иванов, крестьянин (д. Ваталино, Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
по жениху указан приемный отец
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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