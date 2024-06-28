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Федор Борисов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Федор Борисов
Тип записи
о браке
Номер записи
812-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1856
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Грабильниково, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.01.1856
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Алексей Никольский, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1983, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - (Серов) Василий Максимов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Васильева, крестьянская дочь (д. Грабильниково, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Яковлев, крестьянин (д. Грабильниково, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Прохоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Михаил Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Назаров, крестьянин (д. Грабильниково, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Борисов, крестьянин (д. Грабильниково, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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