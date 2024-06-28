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Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
809-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно обязанный крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1863
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 234
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Василий Иванов, временно обязанный крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Абрамова, временно обязанная г-на Куколького Польского крестьянская дочь (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кукуркин Федор Егоров, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стефан Козмин, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларион Глебов, временно обязанный крестьянин (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прохор Гавриилов, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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