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(Волков) Василий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
(Волков) Василий Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
806-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1863
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 233
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - (Волков) Василий Петров, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Яковлева, крестьянская дочь (д. Кукарино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Матвей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Артемиев, крестьянин (д. Холдеево, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Семенов, крестьянин (д. Кукарино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Федоров, крестьянин (д. Кукарино, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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