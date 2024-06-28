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Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
805-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.11.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.11.1863
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 233
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - (Синицын) Василий Максимов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евдокия Васильева, крестьянская дочь (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Спиридонов, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №1 - Константин Максимов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чураков Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Андреев, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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