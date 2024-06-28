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Лысенков Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лысенков Алексей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
804-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.10.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
20.10.1863
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 232
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - (Байков) Алексей Стефанов, крестьянский сын (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Иванова, крестьянская дочь (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Черкасов Петр Стефанов, крестьянин (д. Чертанова, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Матвеев, крестьянин (д. Чертанова, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лысенков Алексей Иванов, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Байков Павел Иванов, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Зернов Василий Иванов, крестьянин (сл. Ильинская слобода, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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