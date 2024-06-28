Ивушкин Павел Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвушкин Павел Сергеев

Ивушкин Павел Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ивушкин Павел Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
803-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно обязанный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
30.01.1863
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 232
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Александр Петров, временно обязанный г-на Куколького Польского крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Симеонова, временно обязанная г-на Куколького Польского крестьянская дочь (с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ивушкин Павел Сергеев, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Георгиев, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Симеон Ильин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Николай Онуфриев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close