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Васса Симеонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Васса Симеонова
Тип записи
о браке
Номер записи
803-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1863
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно обязанная г-на Куколького Польского крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
30.01.1863
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.35, лист: 232
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Александр Петров, временно обязанный г-на Куколького Польского крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Симеонова, временно обязанная г-на Куколького Польского крестьянская дочь (с-цо Вяземское, Куколь-Яснопольского, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ивушкин Павел Сергеев, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Георгиев, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Симеон Ильин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Николай Онуфриев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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