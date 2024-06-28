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Андрей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
801-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1864
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 231
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ирина Ильина, крестьянская дочь (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Михайлов, крестьянин (д. Нероново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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