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Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
800-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.11.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 231
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Иван Сергеев, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иустиния Андреева, крестьянская дочь (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Илья Семенов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Григорий Андреев, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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