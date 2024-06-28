Михаил Григорьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Михаил Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 800-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 09.11.1864
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 09.11.1864
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 231
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Иван Сергеев, крестьянский сын (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иустиния Андреева, крестьянская дочь (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Игумново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Илья Семенов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Григорий Андреев, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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