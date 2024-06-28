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Юдин Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Юдин Андрей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
796-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.11.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.11.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 230
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Алексей Иванов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Васильева, крестьянская дочь (д. Новосурино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Юдин Андрей Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Константинов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Иванов, крестьянин (сл. Ямская, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Андреев, крестьянин (д. Новосурино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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