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Дмитрий Владимиров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дмитрий Владимиров
Тип записи
о браке
Номер записи
794-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
01.11.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 229
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Петр Степанов, крестьянский сын (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Петрова, крестьянская дочь (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Дмитриев, крестьянин (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Николаев, крестьянин (с. Борис Городок, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Платонов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Владимиров, крестьянин (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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