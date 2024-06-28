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Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
793-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.10.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.10.1864
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 229
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Николай Симеонов, крестьянский сын (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Иванова, крестьянская дочь (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Егор Никифоров, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иоаким Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никанор Филиппов, крестьянин (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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