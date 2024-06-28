Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Иванова

Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
793-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.10.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.10.1864
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 229
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Николай Симеонов, крестьянский сын (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Иванова, крестьянская дочь (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Егор Никифоров, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иоаким Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никанор Филиппов, крестьянин (д. Колычево, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close