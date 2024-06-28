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Наталья Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталья Матвеева
Тип записи
о браке
Номер записи
791-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.04.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
27.04.1864
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Симеон Борисов, крестьянский сын (д. Тихоново, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Матвеева, крестьянская дочь (д. Верхнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Федотов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Семенов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Константин Дмитриев, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Платонов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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