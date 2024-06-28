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Ирина Ермолаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Ермолаева
Тип записи
о браке
Номер записи
789-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно обязанная крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.02.1864
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Василий Филимонов, временно обязанный крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Ермолаева, временно обязанная крестьянская дочь (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Власов, временно обязанный крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Даниил Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дорофей Алексеев, временно обязанный крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Матвеев, временно обязанный крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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