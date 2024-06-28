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Филипп Лаврентиев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филипп Лаврентиев
Тип записи
о браке
Номер записи
786-б
Роль персоны
Жених
Дата события
31.01.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
временно обязанный крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1864
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Филипп Лаврентиев, временно обязанный крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Егорова, крестьянская дочь (д. Вандово, Государственного имущества, Орешковская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федот Лаврентиев, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Трофим Петров, временно обязанный крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Иванов, крестьянин (д. Вандово, Государственного имущества, Орешковская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Тихонов, крестьянин (д. Вандово, Государственного имущества, Орешковская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Даниил Адрианов, крестьянин (д. Вандово, Государственного имущества, Орешковская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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