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Надежда Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Петрова
Тип записи
о браке
Номер записи
782-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.01.1864
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.01.1864
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.592, оп.2, д.36, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Надежда Петрова, крестьянская дочь (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Королев Петр Семенов, крестьянин (д. Тетерино, Государственного имущества, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Васильев, крестьянин (д. Нероново, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пушков Василий Алексеев, крестьянин (д. Ильинская слобода, Государственного имущества, Новосуринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - [?]орнов Илья Петров, бывший штатный Служитель Лужецкого Монастыря (г. Можайск, Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия поручителя2 по невесте неразборчиво «??орнов»
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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